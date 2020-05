Ako Kočner s Bödörom lustrovali Ondreja

V mojom minulom blogu na ste sa mohli dočítať, ako Kočner nechal lustrovať úplne obyčajného chalana Martina. Kvôli tomu, aby sa mu vyhrážal na facebooku. Dnes bude reč o ešte desivejšom lustrovaní nevinného chalana menom Ondrej.

Ondrej je úplne bežný chalan. Vysokoškolsky vzdelaný Ajťák, ktorý má rád zvieratá, snaží sa byť ekologický a tak jazdí na bicykli. Po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej pocítil volanie občianskej povinnosti a zúčastňoval sa protestov Za Slušné Slovensko. V tomto smere bol aktívny aj na sociálnych sieťach. Komentoval aj na facebookovej stránke "Na Pranieri". Kočnera to očividne veľmi rozčúlilo, lebo sa ho rozhodol nechať prelustrovať. Threema ku ktorej som sa dostal jasne potvrdzuje, že na toto lustrovanie využil svojho kamaráta Norbeta Bödöra.



Kočner požiadal Bödöra o pomoc pri lustrácii Ondreja 18.6.2018 o 20:11:24

Žiadosť o lustráciu Ondreja. Kočner Bodorovi

Bödör odpovedá Kočnerovi expresne rýchlo, hneď na druhý deň, 19.6.2018, ráno o 09:13:09



Žiadosť o lustráciu úspešne vybavená. Bödör Kočnerovi

V dokumente, ktorý mi pred pár dňami prišiel anonymne do emailovej schránky sa nachádza kompletná Ondrejova lustračná správa. Je až desivé, ako rýchlo dokážu slovenské úrady a OČTK poslúžiť mafiánovi, pokiaľ ide o lustráciu bežných ľudí. Je to v ostrom kontraste napr. s tým, ako si polícia prehadzovala trestné oznámenie Jána Kuciaka na Mariana Kočnera vo veci vyhrážania. Dané vyhrážanie všetci poznáme z nahrávky telefonátu Jána Kuciaka a Mariana Kočnera.



Na Ondreja našli úplne všetko. Číslo občianskeho, čísla cestovných dokladov, dátum narodenia, rodné číslo, aj to, kde všade a kedy býval, všetky jeho telefónne čísla aj emailové adresy. Asi neexistuje osobný údaj, ktorý by na neho nevylustrovali prakticky cez noc.

Hlavička lustračnej správy o Ondrejovi

Lustrovanie však pri osobných údajoch zďaleka nekončí. Pokračuje úvahou o jeho možných bydliskách a vyjadruje sa v nej úmysel jeho bydlisko operatívne zisťovať. Na bližśie určenie Ondrejovho bydliska poslúžil Kočnerovi starý Ondrejov inzerát, v ktorom sa snaží nájsť strateného kocúra na facebooku.

Ďalej lustračná správa pokračuje informáciami o strednej a vysokej škole, ktorú Ondrej navštevoval. A pokračuje detailným časovým rozpisom všetkých jeho zamestnaní. Je až desivé, za akú krátku dobu sa dá o človeku vylustrovať úplne všetko.

Lustračná správa, časť 2.

Ďalej dokument o Ondrejovi pokračuje rozborom jeho detstva, rodinných a majetkových pomerov. Vylustrovali dokonca Ondrejovho syna, aj s dátumom narodenia a rodným číslom. V dokumente sa spomínajú aj brutálne detaily z Ondrejovho života, ako napríklad alkoholizmus Ondrejovho otca a domáce násilie, ktorého sa dopúšťal na Ondrejovej mame. Vylustrovaní boli tiež obaja Ondrejovi rodičia, jeho strýko s bývalou, aj terajšou partnerkou, aj aktuálny manžel jeho mamy. Boli lustrovaní až do takých detailov, ako sú menšie podlžnosti voči sociálnej a zdravotnej poisťovni, rodné čísla a miesta bydliska a to kde a kedy pracovali.



Kontaktoval som aj samotného Ondreja. Z množstva a druhu vylustrovaných informácií o sebe zostal šokovaný a znechutený. Pripájam aj jeho vyjadrenie:



"To, čo si tento človek dovolil voči novinárom, ale aj bežným ľudom je útokom na tie najzákladnejšie piliere demokracie. Dialo sa to za tichej podpory na najvyšších miestach. Už toto samotné by mal byť dôvod na trestnoprávne riešenie všetkých zúčastnených.

Najviac mi je ľúto, že na to aby sa niečo vôbec začalo riešiť, museli umrieť dvaja ľudia. Každý kto tomuto napomáhal, má ruky od krvi. Každým dňom zisťujeme, že to dno sa dá ešte viac preraziť. Čo ešte všetko zistíme? Mne len ostáva veriť, že sa vinníci naozaj a exemplárne potrestajú. Bolo by načase. Aj keď to Janovi a Martine životy nevráti."

Lustračná správa 3. časť

Nakoniec správa rozoberá Ondrejovo politické presvedčenie a niekoľko jeho fotiek, určených na jeho identifikáciu, ako aj fotky jeho zvierat. Veľmi zásadné informácie, obsiahnuté v tejto správe hovoria o krádežiach, ktoré sa Ondrejovi stali a nahlásil ich. Informácie z tohoto lustrovania Kočner využil, aby Ondrejovi nahnal strach v komentári, z ktorého sa mi zježili vśetky chlpy na tele. Posúďte sami.

Kočnerov komentár

Správy z threemy medzi Kočnerom a Bödörom jednoznačne potvrdzujú, že pre Kočnera a Bödöra bolo lustrovanie obyčajných ľudí bežná prax. Zarážajúca je neskutočná rýchlosť a obsah informácií, ktoré boli na nič netušiaceho človeka schopní nájsť takpovediac cez noc. Niečo také je nemožné bez priameho úkolovania úradov a OČTK. O tom, že sa na lustrácii podieľali aktívni policajti najlepšie svedčí fakt, že Kočner mal detailné informácia o krádežiach Ondrejovho majetku. K takýmto informáciám majú prístup len OČTK. Odhliadnuc od toho, že je to neuveriteľný hnus a absolútna arogancia moci, je to aj trestné. Dokedy sa budú orgány činné v trestnom konaní len prizerať, ako ľudia z ich radov pomáhali mafiánom a oligarchom? Dokedy budú orgány činné v trestnom konaní zatvárať oči pred zneužívaním právomocí na neoprávnené zásahy do súkromia?



Koľko dôkazov ešte treba, aby si prišli po samotného Bödöra. Už teraz existujú jasné dôkazy, že skorumpovaných policajtov a úradníkov lustráciami úkoloval na Kočnerovu žiadosť práve on. Niektoré z nich sú práve v tomto blogu. A ďalšie budú nasledovať. Stay tuned.