Ako sa policajt a SISkár stretol s vybavovačom z pozadia SNS

Boris Beňa má za sebou neuveriteľnú kariéru v policajných zložkách. Bol Banskobystrický krajský policajný riaditeľ, šéfoval inšpekcii SIS a momentálne je novovymenovaným 1. námestníkom SIS. Je priateľom policajného prezidenta.

Policajti by mali byť tí morálne najlepší z nás. O vysokých predstaviteľoch z ich radov to platí dvojnásobne. Nemám v úmysle hodnotiť Borisa Beňu ako človeka, len vám chcem predostrieť fakty a informácie, ktoré sa ku mne dostali a ktoré podľa mňa musia zainteresovaní jednoznačne vysvetiť.



V dokumente, ktorý mi bol anonymne doručený do emailovej schránky sa nenachádzajú len ltrácie bežných ľudí, ale aj veľká časť zápisu zo sledovania novinárov a politikov, ktoré malo na starosti komando Petra Tótha, ktorý toto sledovanie na pokyn Kočnera vybavil a koordinoval. Kým zápisy zo sledovania novinárov sú nudné a neobsahujú nič toxické (ak nerátame intoxikované debaty počas dlhých večerov v podniku Next Apache), sem tam sa Tóthovmu komandu dostal do cesty aj niekto, koho primárne nesledovali. V takomto prípade sa zvyklo komando rozdeliť a potenciálnu záujmovú osobu operatívne sledovalo, kým to bolo možné. Boris Beňa sa im do cesty pritrafil popri tom, ako sledovali Daniela Lipšica. Stalo sa tak 16.2.2018.



Kým zápisy zo sledovania novinárov sú často chaotické a plné subjektívnych vkladov od operatívcov, pasáž, ktorá sa týka Borisa Beňu je až prekvapivo detailná. To ostatne môžete vidieť aj na priložených screenshotoch. Je tam detailne opísaná cesta, ktorú svojím autom prešiel, kým sa dostal na miesto určenia - do kaviarne Vespa na Mliekarenskej ulici v BA. Stretol sa tu s Marekom Gašparecom, prezývaným Šulo, ktorý je pravou rukou významného hráča v pozadí SNS, podnikateľa Antona Siekela. V tom čase mal Boris Beňa pracovať ako riaditeľ inšpekcie SIS. Uvážte sami, či je v poriadku, aby sa bývalý vysokopostavený policajt a aktuálne vysokopostavený dôstojník tajnej služby stretával s vybavovačom oligarchu z pozadia SNS.





Stretnutie 1

Obsah ich rozhovoru, ako je zaznamenaný na papieri, je desivý, hoci ako to už vyzerá, celkom bežný. . Gašparec s Beňom sa bavia a radia o spravodajskom rozpracovávaní nejakej firmy, no okrem toho rozoberajú vplyv na politiku a štátne peniaze. Nie len vplyv Antona Siekela, ale aj Norberta Bödöra, alebo aj už kvôli korupcii zadržaného Kvietika. Práve Norbert Bödör, mal podľa nich mať najväčší vplyv a to doslova všade. Ako si môžete na priložených screenshotoch prečítať, prebrali toho naozaj dosť. Od Kaliňáka, po dotácie na ministerstve školstva. Z daného stretnutia Kočnerove komando vyhotovilo aj videozáznam, o ktorom predpokladám, že spolu s USB s dokumentami zo sledovania, ho majú OČTK k dispozícii už dlho.



stretnutie 2

Vysokopostavení policajní fukncionári a funkcionári tajných služieb by sa nemali stretávať so "záujmovými osobami" a rozoberať s nimi biznis. V Skutočnosti by mali robiť presný opak. Brániť týmto ľuďom v ovplyvňovaní politického diania a určite im nepomáhať, tak ako to chcel po Beňovi Šulo. Podľa zaznamenaného rozhovoru sa Beňa s "Šulom" poznajú nadmieru dobre, veci spolu vybavovali pravidelne. Nie je to normálne. A už vôbec nie je normálne, aby vysokopostavený predstaviteľ tajnej služby potľapkával po chrbte kšeftárskeho vybavovača.



Keď nič iné, zo stretnutia Borisa Beňu s Marekom Gašpaecom vyvstáva mnnoho otázok. Napríklad tá, čo mal Gašparecovi pomôcť vybaviť, alebo tá, prečo sa s ním vôbec stretol. Udržiavanie priateľských kontaktov so závadovými osobami je totiž v jeho pozícii jednoznačný konflikt záujmov. Overiť toto stretnutie bude pre OČTK veľmi jednoduché.